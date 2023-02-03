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NBA》哈登成明星賽遺珠直呼不被尊重 恩比德要聯盟出來解釋

2023/02/03 14:14

恩比德和哈登。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆NBA明星賽替補名單今出爐，許多遺珠未能入選，引發外界熱議。七六人明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）中斷連續10年入選紀錄，他在社群網站直呼不受尊重。

季前瘦身有成的哈登本季表現出色，雖然季初因右腳肌腱拉傷而缺席一個月，但至今出賽34場，場均可以繳出21.4分、11助攻、6.4籃板的成績，與隊友恩比德（Joel Embiid）聯手帶領七六人打出33勝17敗、東部第3的戰績。哈登本季數據與上次入選明星賽時十分相似，但本屆落選先發名單，中斷連續5年榮膺明星賽先發的紀錄，還連替補陣容都沒有他的名字，無緣連續11年入選，成為今年明星賽最大遺珠。

哈登得知落選消息後十分不滿，馬上在個人IG發布限時動態，以黑底白字怒嗆聯盟「The disrespect」（不尊重），隊友恩比德也在推特上發文力挺哈登，要求聯盟出來解釋。

明星賽替補名單最大驚喜非公鹿明星控衛J.哈勒戴（Jrue Holiday）莫屬，他時隔10年再度入選，成為明星賽賽史頭一遭，成為相隔最久再度入選明星賽的球員。J.哈勒戴本季出賽40場，場均貢獻19.4分，目前是生涯單季最佳，另有7.2助攻、5.3籃板和1.4抄截。

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