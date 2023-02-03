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NBA》獨行俠東契奇轟31分又傷退 兩誤判讓鵜鶘苦吞10連敗

2023/02/03 15:04

東契奇前三節就轟下31分，但卻因右腳後跟挫傷提前退場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在主場迎戰鵜鶘，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）前三節就轟下31分，但卻因右腳後跟挫傷提前退場，第四節沒有回歸，讓獨行俠陷入苦戰，差點花光27分領先的優勢，裁判的2次誤判也讓獨行俠得利，終場以111：106險勝，賞給鵜鶘本季最長的10連敗。

東契奇此役上場23分鐘，前三節就攻下31分，另有8籃板和2抄截，這也是他生涯單場得分破30分最快的一場，未料他在第三節7分12秒切入灌籃遭對手阻擋，下落時重摔傷到了右腳後跟，提前退場後就沒有回來過。東契奇日前曾因右腳痠痛缺席多場比賽。

獨行俠今天最多領先鵜鶘達27分，第三節結束以95：76領先，但少了東契奇的獨行俠攻守失序，麥考倫（CJ McCollum）和英葛蘭（Brandon Ingram）聯手率隊反撲，末節打出30：16的攻勢，一度追到只落後3分，但裁判在關鍵時刻出現2次誤判，最後4.9秒英葛蘭成功救球，但裁判卻吹腳踩線出界，而獨行俠終場前發球時，計時器顯示剩3.4秒，裁判也沒將時間倒回正確秒數，讓鵜鶘吃了2個悶虧，苦吞10連敗。主裁判史考特（Kevin Scott）賽後坦言出現誤判，英葛蘭救球沒有出界，終場前的計時沒有調回正確秒數。

鵜鶘大前鋒小南斯（Larry Nance Jr.）賽後直呼裁判的判決有夠離譜，計時和判決都出錯，希望他們在主場時也能獲得這樣的哨聲，決定勝負的應該是球員，而不是裁判。

鵜鶘以英葛蘭的26分最佳，另有9籃板和7助攻，麥考倫貢獻19分、8助攻，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）繳出16分、13籃板雙十數據。

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