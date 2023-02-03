中職》「辰總」過生日 對何恆佑有期待

獅隊二軍總教練劉育辰（左）和投手劉予承，今天分別度過38歲及21歲生日。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅二軍總教練劉育辰今天度過38歲生日，目前因「餅總」林岳平赴國家隊掌兵符而代為協助春訓統籌事宜，他的生日願望是希望二軍球員能更有競爭力，也看好何恆佑今年能對一軍有幫助。

獅隊在台南進行練四休一的春訓操練，壽星劉育辰今天請全隊喝飲料，他表示在總教練回來之前，就以守備教練周廣勝為主導，自己則是輔助角色從旁協助。除了劉育辰，今年還有劉予承和潘傑楷過生日，「雙劉」不但名字相似，連生日也一樣，兩人則留下紀念照。

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對於二軍球員的期許，劉育辰表示，「當然是希望他們更有競爭力，讓一軍選手不要那麼舒服，因為球隊要強，勢必球隊的二軍板凳深度很重要。」由於這幾年獅隊滿傾向簽高中球員，劉育辰也認為，「這些小朋友雖然是職業選手，但很多不管是思維或是技術還沒到位，希望能夠協助他們迅速成長。」

劉育辰認為去年在二軍成長比較多的，就是球團一直滿期待的何恆佑，「坦白講，他自己也透露很多次，職業他想得太簡單，剛進來受到不少挫折。」因為何恆佑去年一整年在二軍，「辰總」也不斷讓他出賽，讓他知道一整年該如何調整，「今年春訓一開始就有感受到他的強烈企圖心，也希望這名選手今年是能夠去幫到一軍的。」

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