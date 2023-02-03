NBA》克服落後21分劣勢！字母哥爆砍54分 公鹿大逆轉快艇摘6連勝

公鹿「字母哥」亞德托昆波。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天狂砍54分，幫助公鹿克服最多21分的落後，以106比105逆轉擊敗快艇，公鹿收下6連勝，以35勝17敗的成績暫居東部第二。

公鹿首節只得到15分，第二節亞德托昆波單節得到14分，幫助公鹿半場打完追至49比56。易籃後，快艇在第三節打出一波19比6攻勢，讓公鹿一度落後有21分之多。末節亞德托昆波跳出，單節獨拿20分，包含剩下最後1分47秒的兩罰全進，讓公鹿反以1分領先逆轉戰局。

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亞德托昆波雖然在末節剩下15.1秒發生傳球失誤，讓快艇掌握最後一擊機會，但快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）跳投沒進，讓公鹿最後驚奇逆轉贏球，摘得6連勝。

亞德托昆波全場39投21中，外加15罰10中，得到本季次高的54分，自1月3日對巫師砍下生涯單場最多的55分後，亞德托昆波過去11場中有3場得分破50分。公鹿米德爾頓（Khris Middleton）貢獻16分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）12分。

快艇全隊6人得分上雙，以N.鮑威爾（Norman Powell）26分最佳，雷納德17分11籃板，P.喬治（Paul George）16分，中鋒祖巴克（Ivica Zubac）12分13籃板。

公鹿「字母哥」亞德托昆波。（今日美國）

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