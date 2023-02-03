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少棒》「立德盃」少棒今開打 地主隊中正國小奪首勝

2023/02/03 16:03

高雄市中正國小隊（白色球衣）首戰共轟出12支安打，以9比4擊敗金門金寧國小拿下首勝。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2023高雄市「第11屆立德盃全國少棒錦標賽」今（3日）起至8日在立德棒球場等5處球場開打，今年共有40支國內少棒勁旅參賽，包含12支高雄市地主球隊，今天上午首戰由去年冠軍高雄市中正國小以9比4打敗金門金寧國小，比賽提前在5局結束。

立德盃少棒40支隊伍預賽採單循環賽制4隊1組，每組取績分最高2隊晉級決賽，今年比賽分別在立德棒球場、頂庄棒球場、陽明棒球場與迷瑪力A、B棒壘球場舉辦。

今早首戰中正國小一開賽就展現去年冠軍隊的強力攻勢，1局上吳俊諭1壘打，以及張丞佑趁對手守備空檔跑回本壘得到2分；3局上在2人出局情況，郭柏均適時揮出1壘安打帶動攻勢，以4比1領先金寧。4局下，中正國小因內野面前高飛球漏接失誤，被金寧國小打出2支安打，連下2分後再形成滿壘，經換投手郭柏均上場救援才化解；5局上，中正國小再以4支密集安打再得4分，全場轟出12支安打，終場以9比4拿下首勝。

中正國小選手跑回本壘得分。（高雄市教育局提供）

中正國小教練楊正安說，今年參賽隊員是以4至6年級學生為主，其中有部分去年奪冠的選手入列，棒球隊今年會以參與國內軟式棒球聯賽為主，目前先以奪得高雄立德盃冠軍為首要目標，為高雄締造2連霸戰績。

高雄市教育局長謝文斌表示，今年立德盃全國少棒錦標賽吸引國內40隊來高雄參賽，代表比賽受到各縣市推展棒球運動的重視，也希望選手們在球賽後，能多走訪高雄的美麗景點。

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