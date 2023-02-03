射擊世界盃》「證件妹」吳佳穎第4名 無緣進帳今年第二面獎牌

吳佳穎。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕東京奧運國手「證件妹」吳佳穎持續在射擊世界盃印尼雅加達站奮戰，在女子25公尺手槍以第4名作收，和獎牌失之交臂。

吳佳穎和田家榛都有闖入這次雅加達站的25公尺手槍決賽，而兩人前年代表台灣征戰東京奧運，同時在女子25公尺手槍晉級決賽，即使無緣獎牌，仍為台灣締造歷史最佳成績。

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吳佳穎在年初斯洛維尼亞大獎賽奪10公尺空氣手槍銀牌，再來轉戰印尼參加世界盃，她在10公尺空氣手槍資格賽以總分580分，在37名參賽選手中高居第1，可惜決賽發揮不佳無緣獎牌。

「證件妹」吳佳穎在射擊世界盃印尼雅加達站奮戰，在女子25公尺手槍以第4名作收。（射擊協會提供）

吳佳穎在25公尺手槍資格賽以580分位居第4，8強決賽分在第二組，以第1名之姿再進入4強，可惜她4強前5發未能拿下分數，因此在20發射完後遭淘汰，以第4名作收。吳佳穎表示，「我太求好心切了！」；教練郭孟熙認為，多參與國際大賽，歷經高強度對抗，才有利完成奪奧運金牌的任務。

田家榛在25公尺手槍資格賽獲583分名列第2，在8強則以10分和南韓選手打平，可惜經由加射後敗給南韓選手，無緣挺進4強。田家臻、吳佳穎2月15日將轉戰世界盃埃及開羅站。

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