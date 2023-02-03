晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

射擊世界盃》「證件妹」吳佳穎第4名 無緣進帳今年第二面獎牌

2023/02/03 16:02

吳佳穎。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕東京奧運國手「證件妹」吳佳穎持續在射擊世界盃印尼雅加達站奮戰，在女子25公尺手槍以第4名作收，和獎牌失之交臂。

吳佳穎和田家榛都有闖入這次雅加達站的25公尺手槍決賽，而兩人前年代表台灣征戰東京奧運，同時在女子25公尺手槍晉級決賽，即使無緣獎牌，仍為台灣締造歷史最佳成績。

吳佳穎在年初斯洛維尼亞大獎賽奪10公尺空氣手槍銀牌，再來轉戰印尼參加世界盃，她在10公尺空氣手槍資格賽以總分580分，在37名參賽選手中高居第1，可惜決賽發揮不佳無緣獎牌。

「證件妹」吳佳穎在射擊世界盃印尼雅加達站奮戰，在女子25公尺手槍以第4名作收。（射擊協會提供）

吳佳穎在25公尺手槍資格賽以580分位居第4，8強決賽分在第二組，以第1名之姿再進入4強，可惜她4強前5發未能拿下分數，因此在20發射完後遭淘汰，以第4名作收。吳佳穎表示，「我太求好心切了！」；教練郭孟熙認為，多參與國際大賽，歷經高強度對抗，才有利完成奪奧運金牌的任務。

田家榛在25公尺手槍資格賽獲583分名列第2，在8強則以10分和南韓選手打平，可惜經由加射後敗給南韓選手，無緣挺進4強。田家臻、吳佳穎2月15日將轉戰世界盃埃及開羅站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。