網球》壞小子坦承推擠前女友 澳洲法院裁定無罪

澳洲「壞小子」基里歐斯坦承對前女友的暴力行為，但並未被法官定罪。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕網球場上常有脫序行為、高居巡迴賽罰款王，且場外同樣爭議事件繁多的澳洲「壞小子」基里歐斯（Nick Kyrgios），今日於家鄉坎培拉認罪前女友的襲擊指控。其中，隨基里歐斯出庭的心理師稱，前者近年來曾飽受憂鬱、失眠及自殺念頭所苦；加上法官認定基里歐斯當時的推擠事件情節輕微，因此並未將其定罪，僅以「愚蠢且沮喪的行為」描述之。

該起事件發生於2021年1月10日晚間10點，基里歐斯與時任女友帕莎莉（Chiara Passari）發生爭吵後，準備自後者住所搭乘計程車離開。當下帕莎莉選擇站在副駕駛座關門的軌跡上，使得計程車無法駛離。因此基里歐斯用手推開帕莎莉，致使帕莎莉跌坐在路面上，且造成膝蓋擦傷。

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當年年底，帕莎莉於兩人分手後簽署了一份警方聲明，指控基里歐斯的「襲擊事件」。對此，基里歐斯的現任女友哈齊（Costeen Hatzi）則於一份品德證明書中寫道，自己並不擔心她與基里歐斯的交往關係中有暴力相關的疑慮。

基里歐斯因膝傷開刀，因此拄著拐杖前往當地法院。（法新社）

最終，基里歐斯選擇當庭認罪，但法官坎貝爾（Jane Campbell）僅將其記錄為「愚蠢且沮喪的行為」，而未將基里歐斯定罪。基里歐斯離開法院時未回應記者的問題，而是稍晚透過經紀公司發表了一則聲明，同時也將全文同步發在個人社群網站上。

該分聲明提到：「我尊重今天的裁決，並感謝法院在沒有定罪的情況下駁回指控。發生該起事件的當下，我正處於低潮，導致我做出這種令人感到遺憾的舉動。我知道這是不對的，因此我對我所造成的傷害深表歉意。」

他也補充道，「心理健康（對我而言）相當艱難，生活有時候讓我備感壓力。但我發現，獲得幫助和自我提昇使我感覺更好，也能令我成為更好的人。」

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