經典賽》台灣隊痛失強投！ 張奕因傷辭退「我無比沮喪」

張奕。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊痛失強投，張奕今天在臉書宣布因肩膀發炎，跟球隊商量後只能退出本屆的經典賽，「這個結果讓我感到無比沮喪。」

張奕原被西武獅分在春訓一軍，今傳出下二軍消息，球團解釋是肩膀狀況不佳，張奕稍早在臉書報告是肩膀發炎。他說，「想要為台灣效力的心從來沒有改變，只要有為國效力的機會我就全力以赴，在此時希望大家能夠理解球隊的保護機制，讓我可以專注在傷勢的恢復來面對新的賽季。」

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張奕曾在2019年世界12強賽奪下全明星先發投手獎，毫無疑問是我國重要投手戰力，即便今年在日職轉隊後，定位改為後援，仍是台灣隊中繼要角之一，如今突然傳出因傷辭退，對我投手戰力是一大打擊。

張奕臉書聲明：

致 經典賽教練團及我最親愛的球迷朋友們,

在這裡我很沈重跟大家報告

昨天因肩膀緊繃，經過精密檢查後，確認為肩膀部分發炎，跟球隊商量後，只能退出本屆的經典賽，這個結果讓我感到無比沮喪，對於我非常想要為台灣效力的心從來沒有改變，只要有為國效力的機會我就全力以赴，在此時希望大家能夠理解球隊的保護機制，讓我可以專注在傷勢的恢復來面對新的賽季。

在未來我將以最好的狀況回到球場上，回報給所有支持我的每一個你們。

最後感謝，中華隊林岳平總教練、高志綱首席教練及全體教練團的器重，特別抽空在休賽季的時候親自邀請，本屆的經典賽我只能以場上第十人的身份跟大家在一起為台灣加油，期望中華隊能夠創造佳績，前進東京。

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