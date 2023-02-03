NBA》詹皇即將成歷史得分王 場外善行備受肯定

「詹皇」詹姆斯除籃球場上戰功彪炳，場外善行也為人津津樂道。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）距離成為NBA歷史得分王紀錄只差63分，而他除了場上壯舉，球場外的善行同樣為人津津樂道。

一位來自阿克隆大學，名叫Mya Smiley的二年級生，近日特別感謝詹姆斯對她生命所帶來的正面影響，因此立志於畢業後成為一名社會工作者，並期望能幫助寄養家庭的孩子。

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Smiley表示，倘若沒有詹姆斯的「 LeBron James Family Foundation」提供獎學金及相關諮詢，自己的教育之路與生涯發展恐怕會截然不同。她更直言：「詹姆斯為我的人生帶來巨大改變！」

另一位任教於喬治華盛頓大學（George Washington University）的運動管理學教授Lisa Delpy Neirotti，也大力讚賞這位NBA球星的義舉。她認為詹姆斯的人生目標之一，便是透過其十分之一的財產，為社區帶來正面影響，以及實際的支持。

根據《富比世》估計，詹姆斯加上業外收入，以及廠商贊助等資產，累積財富已突破10億美元（約台幣297億），成為史上唯三的「億萬富翁運動員」。

Smiley也稱，若非詹姆斯的慈善機構，她有相當高的機率無法就讀大學，甚至因此在較為負面的環境中成長。她同時也補充：「詹姆斯幫助他人的能力，造就他成為如此傑出的一個人。」

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