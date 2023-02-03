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泰國賽》台灣男雙狂！蘇敬恒／葉宏蔚扳倒去年亞錦賽冠軍闖4強

2023/02/03 19:39

台灣男雙蘇敬恒／葉宏蔚闖4強。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙組合蘇敬恒／葉宏蔚，今日在超級300系列泰國羽球大師賽，以21：17、19：21、21：19力退去年亞錦賽金牌、第6種子的印尼組合藍畢恩（Yeremia Rambitan）／庫蘇馬瓦達納（Pramudya Kusumawardana），闖入男雙4強。

世界排名42的蘇敬恒／葉宏蔚過去未曾跟印尼組合對戰，不過今日兩人在首局就打出不錯聲勢，雖然11：7又被對手追平，但他們穩住陣腳，漂亮先下一城。蘇葉配在第二局陷入0：5劣勢，即使一度超前，可惜後來又被對方追過，以2分差距只能在第三局分勝負。

蘇敬恒／葉宏蔚在決勝局7：10落後連掃6分取得超前，但對手畢竟是去年亞錦賽金牌，後來甚至獲得19：18領先，只是蘇葉配關鍵時刻沒有手軟，以連下3分後來居上，並把4強門票收入口袋。

蘇敬恒、葉宏蔚合作時間並不長，過去在超級系列賽最佳成績是去年台北公開賽4強，如今在泰國連過3關，明天4強則要對上印尼另一組合、去年全英公開賽冠軍菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）／馬拉納（Bagas Maulana），盼能再創佳績。

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