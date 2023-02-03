MLB》札幌雪祭開幕在即 大谷雪雕好吸睛

This snow sculpture of Shohei is incredible— FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） February 2, 2023
"Snowhei Ohtani" will be displayed at the Sapporo Snow Festival in Japan
: @Angels & @GigiGissele pic.twitter.com/KIOnweUtxG
〔體育中心／綜合報導〕日本北海道的冬季一大代表性活動—札幌雪祭，將於明日正式揭開第73屆序幕。而展場一大亮點，便是曾待過北海道日本火腿鬥士、現效力MLB洛杉磯天使的大谷翔平雪雕。
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這並非大谷翔平首度被做成巨型雪雕，早在2013年的札幌雪祭，就曾以雪雕型式呈現。
Random @GettyImages Find of the Day: A #hireable snow sculpture of @FightersPR rookie sensation Shohei Ohtani （on the left） at the 2013 Sapporo Snow Festival. #ohtani #gettyfinds pic.twitter.com/JUFGI0c5mK— SportsAngle （@SportsAngle） November 5, 2022
值得一提的是，這兩次的「大谷雪雕」都以頭戴頭盔、手持球棒的造型示人。對此，大聯盟官網記者蘭達瓦（Manny Randhawa）認為，如果還有下次機會，可以試著做出「投手大谷」的版本。
蘭達瓦甚至開玩笑表示，假如和大谷翔平打一場雪球大戰，他那動輒100英哩火球肯定會帶來不小傷害。「這實在太冒險了，我們還是好好欣賞雪雕就好了。」