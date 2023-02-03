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PLG》林書豪明天抵台！鋼鐵人今當自強 5分差不敵夢想家

2023/02/03 21:27

呂政儒。（鋼鐵人提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在林書豪明天抵台前，高雄17直播鋼鐵人今天先自立自強，儘管有5人得分達雙位數，但防守不佳的問題未解，再度被對手轟破百分，最終以101：106不敵台新夢想家，無緣在主場鳳山體育館用勝利迎接當家球星到來。

鋼鐵人本季僅拿2勝，其中1勝就來自夢想家，雙方在上月交手時，鋼鐵人以17分大勝，今天他們坐鎮主場也打出11：3的絕佳氣勢，當家射手呂政儒更在半場就投進個人本季新高的4顆三分球，加上洋將鐵米復出拿12分，最多曾領先9分，半場打完以56：60緊咬夢想家。

林俊吉。（夢想家提供）

但鋼鐵人在易籃後的外線手感急速降溫，7投盡墨，夢想家靠著波因特獨拿11分助隊拉出27：16的攻勢擴大差距，全場最多落後達18分，儘管鋼鐵人在決勝節靠著張傑瑋、王律翔和藍少甫打出追分氣勢，一度追到只差8分，還是未能翻盤。

夢想家以波因特34分、12籃板表現最佳，吉爾貝克有20分、12籃板，陳振傑有15分，林俊吉也找回火力拿14分。

鋼鐵人以克拉索夫20分表現最佳，鐵米進帳19分，呂政儒拿15分，王律翔和張傑瑋各14分，但團隊防守依舊待加強，這是迄今17戰第13場失分破百的比賽，成為難以奪勝的關鍵。

吉爾貝克。（夢想家提供）

波因特。（夢想家提供）

克拉索夫。（鋼鐵人提供）

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