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經典賽》張奕遭遇投手天敵 肩膀傷害令人聞之色變

2023/02/03 22:51

張奕。（資料照，記者林正堃攝）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

就在今年的棒球經典大賽正吸引全國球迷目光時，卻驚傳強投張奕因肩膀發炎而不得不含淚退賽。這真是晴天霹靂啊！當各國紛紛以大聯盟球員陣容參賽，而日本隊陣容之豪華更是空前時，中華隊卻損失一員大將，全國人民的震撼可想而知。但大家更想知道的是，肩膀痛真的這麼嚴重嗎？可以治療嗎？來得及比賽嗎？

肩關節是先天註定不穩定的構造。關節是連接兩塊骨骼的結構，主任務是提供肢體活動度。因為骨骼很硬，不能彎，不能折，不能旋轉，這樣生物是不能活動的。所以要有活動度，活動度就是一種不穩定。關節依活動度範圍分，可動、微動、不可動關節。其中可動關節主要是在，提供生物肢體有效率、可控制力量、兼具穩定度和活動度的肢體功能。但不同的可動關節因為解剖構造不同，命運也大大不同。有的先天骨骼構造十分穩定，包覆良好。只有千錘萬鑿才能出深山。如髖關節，除非骨折了才會脫????。但相對的，活動度也較差。適合負責承擔較重的負擔。固然經過訓練，少數人可以使髖關節部分脫臼，以達劈腿之效應。但是絕不可能連續劈腿一百次，且一年要打個上百次賽事。肩膀則恰恰相反，肱骨頭靠在肩盂上，全部依靠肌肉、肌腱、唇盂、關節囊等軟組織吊著。因為沒骨骼包住的穩定性，所以活動度自然比髖關節好太多了。但是顯然不宜負重，可是可以作出各種誇張的投球動作。因此才有各種投球技巧。

只是肩關節固然活動度大，但還是有極限，過度大範圍、大力量、不停的重複動作，終將損害肩關節的軟組織。而第一名受害者就是肱二頭肌腱，因為他必須不停的壓迫肱骨頭，以一條一公分左右直徑的結構而言，真是太辛苦了。第二名受害者就是唇盂，唇盂是連接肱二頭肌腱和肩盂的構造，肱二頭肌腱每被夾擊一次，唇盂也被拉扯一次。如此旦旦而伐之，唇盂自然十分容易受傷。第三名是關節囊及旋轉肌，通常不是直接破裂，而是在重複受傷下，造成結構變化，不僅變薄、千瘡百孔、且範圍廣泛。更者，鈣化現象嚴重，原本結構已蕩然無存。第四名是軟骨損傷，尤其在肱骨頭和肩盂上為甚。

只要在可以修復的程度，沒什麼不能用關節鏡微創手術修補的。必要時甫以各種生物醫學技術治療，多數效果良好，也恢復迅速。但是要上場比賽仍然要至少六個月才可以達成。怕的是，根本就是不可修復，那也就徒呼負負啊。重點是，正確的診斷，才能得到真正的治療，以期迅速為國爭光。

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