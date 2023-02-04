經典賽》2013差點被台灣震撼！ 日媒坦言：日本隊賽史最大危機

2013年經典賽台日大戰，日本隊鳥谷敬盜壘成功。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月登場，「大師兄」林智勝日前回憶2013年WBC台日大戰，坦言當時台灣隊落敗都是他的錯，日媒也引述林智勝的訪問回味這場比賽，直呼當時被台灣隊嚇出一身冷汗。

當時日本與台灣在複賽首戰碰頭，留下許多「經典」場面，8局打完台灣隊仍以3：2領先，9局上2出局輪到井端弘和打擊，終結者陳鴻文投出第1球，一壘跑者鳥谷敬大膽盜上二壘，之後井端弘和打出關鍵追平安，雙方進入延長賽，10上中田翔擊出高飛犧牲打拿下超前分，最終台灣就以3：4惜敗日本，這場台日大戰相當撼動人心，也讓球迷至今仍回味無窮。

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林智勝當時鎮守游擊防區，日前受訪直呼輸球責任在他身上，「如果當時我進二壘沒有頓一下，絕對可以觸殺鳥谷敬，比賽結束我們就贏了。」林智勝表示，到現在還會夢到那一幕，也讓他學會比賽中必須更專注。

日媒《Full-Count》也引述林智勝的訪問回味這場比賽，直呼在過去4屆WBC中，日本隊陷入的「最大危機」，就是與台灣的這場對決，「日本在延長賽第10局獲勝，以4比3艱辛贏球，其中最關鍵的，莫過於鳥谷敬9上2出局的盜壘。」

報導表示：「在出局就意味著比賽結束的大場面下，鳥谷敬的勇氣和技術得到了極大的讚揚。」

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