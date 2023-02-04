澳網》喬科維奇王者回歸 決賽收視率卻創美國十年新低

澳網決賽收視率創美國十年新低。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）雖在澳洲網球公開賽締造十冠王、大滿貫22座金盃等歷史紀錄，這場男子決賽卻創下美國電視轉播單位《ESPN》近10年來收視率最低，更被去年西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）大逆轉掄元戲碼給比下去。

即使喬科維奇揮別去年慘遭澳洲當局驅逐出境的陰霾，最終帶傷直落3力退希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），戲劇性情節似乎無助於提升美國當地轉播收視率，據《體育商業雜誌》報導，喬帥封王之役《ESPN》平均收視人數為43.9萬人，已是至少十年來收視率最差的男單冠軍戰。 與2022年澳網決戰相比，納達爾當時從美東時間凌晨3點30分打到9點40分的5盤大戰，平均收視人數為68.9萬人，相較之下足把「三巨頭」中的喬帥給比下去。

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事實上，今年女單決賽在美國的轉播收視率也欠佳，來自白俄羅斯但以中立國參賽的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）3盤苦戰逆轉勝，平均收視人數為37.9萬人，比起去年決賽澳洲地主巴蒂（Ash Barty）強壓美國柯林絲（Danielle Collins） 時，整整下滑了21%。

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