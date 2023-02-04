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MLB》為留下大谷補強無極限？ 天使目標鎖定捕手砲、明星游擊

2023/02/04 08:59

安祖斯和桑契斯。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯天使休賽季積極補強，日籍二刀流球星大谷翔平期盼能夠帶隊打進睽違9年的季後賽。美媒點出天使有意持續補強戰力，將目標鎖定在34歲白襪游擊手安祖斯（Elvis Andrus）、31歲紅襪右投瓦卡（Michael Wacha）、32歲老虎牛棚左投夏芬（Andrew Chafin）、30歲雙城捕手桑契斯（Gary Sanchez）和35歲洋基牛棚好手布里頓（Zack Britton）。

《紐約郵報》知名記者海曼（Jon Heyman）指出，天使有意持續在休賽季升級戰力，團隊薪資目前達2.06億美元，距離豪華稅2.33億最低門檻還有一段距離，有充足的資金在自由市場網羅好手，海曼點名2度入選明星賽的安祖斯、累積74勝的瓦卡、共獲得123個中繼點的夏芬、154轟的桑契斯和累積154次救援成功的布里頓，上述5人都曾與天使接觸過。

海曼認為，雖然天使不太可能簽下所有人，但仍能在休賽季增加球隊陣容深度，因為天使主力球員的出賽數一直都是個大問題，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）及倫登（Anthony Rendon）兩位明星強棒，上個賽季都飽受傷病困擾，而大谷翔平季後也將為自由球員，依照目前來看，天使高層仍致力於打造有競爭力的球隊，希望能留住這名超級巨星。

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