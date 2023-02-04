晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》要4.4億勇士不想給！ 王牌左投佛里德連續兩年打仲裁

2023/02/04 09:48

勇士王牌左投佛里德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士王牌左投佛里德（Max Fried）季後與球團對於薪水談不攏，連續2年走上薪資仲裁一途，結果將在明天出爐。

29歲的佛里德在2012年選秀會以首輪第7順位被教士挑中，2015年因阿普頓（Justin Upton）的交易案被送往勇士，而他也克服Tommy John手術後的低潮，強勢復出，在2017年初登大聯盟，逐漸成為球隊的主力先發投手，2019年投出生涯最多的17勝，2020年縮水球季更獲得7勝0敗、防禦率2.25的佳績，近兩年都繳出14勝7敗，防禦率從3.04降至2.48，上季更首度入選明星賽，國聯塞揚獎票選僅輸給馬林魚強投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），而防禦率則是排名國聯第三。

佛里德在2021年世界大賽第6戰先發表現出色，主投6局飆出6K沒有保送無失分，幫助勇士以7：0完封太空人，奪下隊史自1995年後，睽違26年的世界大賽冠軍。不過季後因薪水談不攏，走上薪資仲裁，由佛里德勝訴，獲得685萬美元的年薪。今年再度與球團因薪水無法取得共識，佛里德希望能獲得1500萬美元（新台幣4.4億元）的年薪，但球團只願意開出1350萬美元的報價，預計明天召開薪資仲裁聽證會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。