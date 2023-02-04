MLB》要4.4億勇士不想給！ 王牌左投佛里德連續兩年打仲裁

勇士王牌左投佛里德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士王牌左投佛里德（Max Fried）季後與球團對於薪水談不攏，連續2年走上薪資仲裁一途，結果將在明天出爐。

29歲的佛里德在2012年選秀會以首輪第7順位被教士挑中，2015年因阿普頓（Justin Upton）的交易案被送往勇士，而他也克服Tommy John手術後的低潮，強勢復出，在2017年初登大聯盟，逐漸成為球隊的主力先發投手，2019年投出生涯最多的17勝，2020年縮水球季更獲得7勝0敗、防禦率2.25的佳績，近兩年都繳出14勝7敗，防禦率從3.04降至2.48，上季更首度入選明星賽，國聯塞揚獎票選僅輸給馬林魚強投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），而防禦率則是排名國聯第三。

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佛里德在2021年世界大賽第6戰先發表現出色，主投6局飆出6K沒有保送無失分，幫助勇士以7：0完封太空人，奪下隊史自1995年後，睽違26年的世界大賽冠軍。不過季後因薪水談不攏，走上薪資仲裁，由佛里德勝訴，獲得685萬美元的年薪。今年再度與球團因薪水無法取得共識，佛里德希望能獲得1500萬美元（新台幣4.4億元）的年薪，但球團只願意開出1350萬美元的報價，預計明天召開薪資仲裁聽證會。

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