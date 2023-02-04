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日職》來度假？火腿洋將春訓在海邊日光浴 日媒：從來沒看過...

2023/02/04 11:03

火腿洋將龐塞。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕日職各隊春訓如火如荼進行中，火腿隊洋投龐塞（Cody Ponce）在訓練之餘也在沖繩海邊游泳，引發話題。

龐塞去年加盟火腿，8月面對軟銀投出無安打比賽，整季繳出3勝5敗防禦率3.35的成績，季末獲得續留。

《東京體育》昨報導，龐塞昨天下午在打者打擊練習時到球場後方的海灘上進行日光浴，該媒形容「從來沒看過這樣的選手」，且稱即使打者的球偶爾會飛到沙灘，龐塞仍完全未受動搖。

投手教練加藤武治則苦笑表示，有告訴龐塞「不是來度假的」，但這位洋投回他：「自己的訓練已經結束了。」

龐塞不僅享受日光浴、還在19度的氣溫下跳進海裡游泳，他受訪時指出，自己來自加州、很喜歡海邊，此舉可以幫助自己調整時差、身體狀態。

日本網友則因為龐塞是洋將，多數認為只要他已經完成份內的菜單即可，職業球員本來就是按照個人狀態調整，不過如果因此受傷、或者球季表現下滑，也必須負起責任。

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