MLB》生涯初登板三振基特 36歲前光芒牛棚投手宣布退休

麥基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲的牛棚投手麥基（Jake Mcgee）宣布退休，結束13年大聯盟生涯。

麥基2004年獲得光芒隊選秀、2010年登上大聯盟，小聯盟時期為先發投手的他後來轉任牛棚，2016年被交易至洛磯，並在隔年季末與球隊簽下3年2700萬美元合約，2020年縮水賽季被釋出後，同年7月加盟道奇，並隨隊奪下世界大賽冠軍。

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麥基2021年以2年合約投奔巨人，首年繳出生涯新高31次救援成功，不過去年7月再遭釋出，隨後陸續效力釀酒人與國民。總計麥基13年職業生涯，累積79次救援成功、防禦率3.71。

坦帕灣時報記者托普金（Marc Topkin）今獨家披露麥基退休的消息，並提到這位待過6隊的左投，希望能以光芒球員身分退休，「他在光芒時期有很多回憶，包括2010年初登板三振基特（Derek Jeter），以及2011年外卡賽奪下勝投。」

不僅如此，麥基為光芒出賽297場，目前仍是隊史紀錄。報導提到，他將在今年其中一場比賽回到純品康納球場與球迷正式道別，預計會擔任賽前儀式的開球嘉賓。

麥基表示，光芒是第一個給自己機會的球隊，加上小聯盟他一共待了11年，「我學會了很多，包括將直球投到好球帶上緣、一些對於比賽的分析。」

關於決定退休，麥基認為「是時候了」，現在想要多花一點時間陪伴家人，「我打了13年，在2020年奪下冠軍，現在是時候停下來了，我不想再經歷這種不斷奔波的生活了。」

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