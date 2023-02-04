NBA》隊史近9年半場最大逆轉秀！ 拓荒者下三分雨射穿巫師奪3連勝

A.西蒙斯包辦9顆三分球轟下33分，幫助拓荒者擊敗巫師，終結對手近期的6連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今天作客踢館巫師，成功克服半場落後18分的劣勢，當家一哥里拉德（Damian Lillard）和A.西蒙斯（Anfernee Simons）合轟62分，團隊砍進17顆三分球，A.西蒙斯第三節獨拿20分率隊急起直追，拓荒者終場以124：116擊敗巫師，終結對手近期的6連勝。

巫師首節開局就打出一波15：2的攻勢，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）單節豪取16分，一度最多領先達20分，巫師半場取得69：51的大幅領先。未料下半場風雲變色，A.西蒙斯第三節飆進6顆三分球，獨拿20分，拓荒者在末節靠著13：4的攻勢打破僵局，終場以124：116逆轉獲勝，收下3連勝，目前戰績26勝26敗，勝率來到5成。

請繼續往下閱讀...

這場逆轉秀是拓荒者自1994年1月6日對戰黃蜂時最大的半場逆轉秀，當時他們在半場落後20分，最後仍擊敗對手。

拓荒者全場飆進17顆三分球，A.西蒙斯包辦9顆轟下33分，外帶6助攻和5籃板，當家一哥里拉德貢獻29分和6助攻，哈特（Josh Hart）和瓦特福（Trendon Watford）挹注21分。

巫師以畢爾（Bradley Beal）的34分最高，波辛傑斯有32分、8籃板，庫茲馬（Kyle Kuzma）繳出12分、11籃板和6助攻的全能表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法