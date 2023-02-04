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MLB》 紅襪教頭柯拉遭出書爆料 酒後親曝作弊偷走冠軍

2023/02/04 12:32

紅襪總教練柯拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪總教練柯拉（Alex Cora）3年因涉及2017年太空人作弊案遭聯盟禁賽一年，還遭球隊開除，不過隔年服完禁賽處分後就回鍋。如今偷暗號醜聞議題再度延燒，因為有人出書爆料，柯拉在2018年執教紅襪時，曾吹噓自己是如何靠作弊在世界大賽擊敗道奇，更說出「我們偷到一座世界大賽冠軍」一詞。對此，柯拉接受美媒採訪時沒有回應。

曾擔任過紅襪和太空人的隨隊記者Evan Drellich，將在2月14日出版新書「Winning Fixes Everything: How Baseball's Brightest Minds Created Sports' Biggest Mess」，揭露更多2017年太空人作弊案的更多細節，和其他未曾公開的醜聞。

新書詳細描述了柯拉2017年在太空人擔任板凳教練時，球隊是如何偷取暗號，並在該年世界大賽系列賽以4：3擊敗道奇，勇奪世界大賽冠軍。柯拉隔年被挖角擔任紅襪總教練，而他在聚會中喝酒後，曾向當年的紅襪隊成員吹噓偷暗號一事，還爆粗口說出，「我們偷走了那座世界大賽冠軍」。

Evan Drellich還引用2018年紅襪隊不具名球員的話，「我們都知道太空人有偷暗號，都是柯拉自己說的，他還說與道奇比賽時，他們在上壘前就知道投手會投什麼球了。」

波士頓媒體《MassLive》向柯拉求證時，他對於Evan Drellich的新書沒有任何回應和評論。自從重回紅襪執教以來，柯拉對於當年的醜聞都是侃侃而談，曾對外表示，「我對這件事並不感到自豪，它發生了就是發生了，這是我這個人的一部分，也將成為我餘生中的一部分。」

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