NBA》又有大亂鬥！灰狼與魔術爆肢體衝突 5人遭趕出場（影音）

〔體育中心/綜合報導〕NBA場上連兩天爆發嚴重衝突,今魔術以127:120擊敗灰狼,不過雙方在比賽過程中上演「全武行」,最後多達5位球員被驅逐出場。

第三節倒數1分32秒時,小瑞佛斯(Austin Rivers)三分出手未進,坐在魔術板凳的班巴(Mohamed Bamba)與佛爾茲(Markelle Fultz)疑似出言奚落導致小瑞佛斯怒火中燒,於是直接走向板凳對峙。

班巴不甘示弱站起來後,兩人扭打成一團,隨後魔術後衛蘇格斯(Jalen Suggs)也加入戰局,抓住小瑞佛斯後把他摔到地上,雙方球員陷入大亂鬥。

最後一共有5名球員被驅逐出場,包括魔術隊班巴、蘇德斯,灰狼除了小瑞佛斯外,還有T.普林斯(Taurean Prince)及麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)。

