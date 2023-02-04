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NBA》又有大亂鬥！灰狼與魔術爆肢體衝突 5人遭趕出場（影音）

2023/02/04 11:59

魔術與灰狼之戰爆發肢體衝突。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA場上連兩天爆發嚴重衝突，今魔術以127：120擊敗灰狼，不過雙方在比賽過程中上演「全武行」，最後多達5位球員被驅逐出場。

第三節倒數1分32秒時，小瑞佛斯（Austin Rivers）三分出手未進，坐在魔術板凳的班巴（Mohamed Bamba）與佛爾茲（Markelle Fultz）疑似出言奚落導致小瑞佛斯怒火中燒，於是直接走向板凳對峙。

班巴不甘示弱站起來後，兩人扭打成一團，隨後魔術後衛蘇格斯（Jalen Suggs）也加入戰局，抓住小瑞佛斯後把他摔到地上，雙方球員陷入大亂鬥。

最後一共有5名球員被驅逐出場，包括魔術隊班巴、蘇德斯，灰狼除了小瑞佛斯外，還有T.普林斯（Taurean Prince）及麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）。

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