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中職》新竹棒球場後續如何解套？市長高虹安回應了

2023/02/04 13:03

新竹市立棒球場後續如何解套？新竹市長高虹安今天表示：市立棒球場與龍來公司今年不會解約撤場、改善小組改制更名為體檢小組，會邀請第三方專家學者加入，由副市長蔡麗清擔任召集人。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天在新竹天后宮接受媒體聯訪時主動提到，新竹市立棒球場的改善及盤點進度中，有關市府與OT廠商龍來公司間的合約情形，已確定龍來公司今年不會解約，也不會有撤場情形，市府會把棒球場改善小組轉型改制為棒球場體檢小組，由副市長蔡麗清擔任召集人，會請第三方專家學者參與，協助後續工程的體檢與驗收程序。

高虹安說，先前曾聽到有關龍來公司可能會有解約或撤場的情形，但經教育處確認後，今年確定龍來公司不會與市府解約或撤場，合約將會持續進行，市府也會與龍來公司進行後續的協商。

此外，由前市府成立的棒球場改善小組將改制為棒球場體檢小組，由副市長蔡麗清擔任棒球場專案的召集人，而體檢小組會引入更多的一些外部的專家學者，並已與專家學者取得聯繫，也獲得同意，會參加市府的體檢小組。

至於棒球場後續的體檢及相關驗收，也會由副市長來處理，不管是已經點交OT廠商的部分或後續改善要驗收的部分，都會由體檢小組與專家委員會共同來討論。

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