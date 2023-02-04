NBA》史上第5人！希爾德連5季轟200記三分彈 溜馬勝國王終結4連敗

希爾德連續5季都投進200顆三分球，成為史上第5位完成這項壯舉的球員。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬神射手希爾德（Buddy Hield）今天面對老東家國王毫不手軟，全場飆進5顆三分球攻下21分，成為本季首位單季200顆三分球的球員，奈史密斯（Aaron Nesmith）關鍵三分球助隊鎖定勝局，溜馬終場以107：104贏球，終結近期的4連敗，本季打了54場共拿下25勝，已經追平上季的總勝場數。

國王和溜馬去年在交易大限前進行3換3的大型交易，送走哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、射手希爾德（Buddy Hield）、中鋒T.湯普森（Tristan Thompson），換來沙波尼斯（Domantas Sabonis）、蘭柏（Jeremy Lamb）、J.哈勒戴（Justin Holiday）與一個2027年次輪選秀籤。

請繼續往下閱讀...

溜馬此役最多領先達19分，但國王在第三節打出一波20：8的攻勢，將差距縮小至雙位數，第四節靠著赫特（Kevin Huerter）的三分打和孟克（Malik Monk）上籃數度追到3分落後，但奈史密斯終場前2分55秒投進關鍵三分球，將領先擴大至107：101，即便T.戴維斯（Terence Davis）回敬一顆再度追進，但孟克發生致命失誤，H.巴恩斯（Harrison Barnes）最後一擊失手，國王以104：107輸球，中斷2連勝。

「對上老東家能贏球是好事，」希爾德今天飆進5顆三分球攻下21分，另有10顆籃板、6助攻和2抄截，奈史密斯有17分、6籃板，M.透納（Myles Turner）貢獻14分、13籃板和4阻攻，哈里伯頓面對老東家只有10分、9籃板和3助攻。

希爾德連續5季都投進200顆三分球，成為史上第5位完成這項壯舉的球員，其他四人分别是柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）、哈登（James Harden）和里拉德（Damian Lillard）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法