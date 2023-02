MLB》教士隊球星驚喜現身街頭 索托直接把球迷的道奇球帽扔掉

教士隊今深入聖地牙哥社區感謝球迷。(取自教士隊官網)

〔體育中心/綜合報導〕聖地牙哥教士隊明星球員今兵分多路,造訪市區多所學校、商店,進行社區回饋之旅。

教士隊明將在主場舉行一年一度的球迷感恩活動,選手今先深入社區帶給球迷驚喜,15名球員兵分四路,造訪當地的醫院、學校、警察機關、消防單位、軍事基地等地點,讓民眾能近距離一睹球星風采。

索托(Juan Soto)、柯朗沃斯(Jake Cronenworth)、救援投手希爾(Tim Hill)以及甫以頭號國際大物加盟的新秀薩拉斯(Ethan Salas)造訪當地一所小學,學生代表除了迎接他們、還要求他們要如一般訪客進行登記,場面相當有趣。

接著球員就在學生的導覽之下進行校園巡禮,索托看到鋼琴還忍不住小秀一段、甚至被學生餐廳的熱情女員工獻吻;柯朗沃斯則與孩子們玩籃球與足球,然後不斷被要求來一場賽跑。

值得一提的是,隨後球員在「小義大利」的街上遇到一位熱情的球迷,該名球迷看到索托後就熱情停下車,但頭上戴的卻是一頂道奇的球帽,索托見狀馬上把球迷的帽子拿起來丟掉,並送她一頂教士隊球帽,逗得現場笑聲不斷。

除了上述這組人馬,馬查多(Manny Machado)則與牛棚投手蘇亞雷斯(Robert Suarez)、馬丁尼茲(Nick Martinez)一起上街,經過自己的壁畫時還停下來拿筆在上頭簽名留念。

上季遭禁賽的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)與日籍強投達比修有同組,所到之處受到熱烈歡迎,兩人除造訪醫院,也在達比修的壁畫前留下合影。

小塔提斯(左)與達比修有在壁畫前合影。(取自教士隊官網)

