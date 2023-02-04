MLB》教士隊球星驚喜現身街頭 索托直接把球迷的道奇球帽扔掉

教士隊今深入聖地牙哥社區感謝球迷。（取自教士隊官網）

〔體育中心／綜合報導〕聖地牙哥教士隊明星球員今兵分多路，造訪市區多所學校、商店，進行社區回饋之旅。

教士隊明將在主場舉行一年一度的球迷感恩活動，選手今先深入社區帶給球迷驚喜，15名球員兵分四路，造訪當地的醫院、學校、警察機關、消防單位、軍事基地等地點，讓民眾能近距離一睹球星風采。

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索托（Juan Soto）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、救援投手希爾（Tim Hill）以及甫以頭號國際大物加盟的新秀薩拉斯（Ethan Salas）造訪當地一所小學，學生代表除了迎接他們、還要求他們要如一般訪客進行登記，場面相當有趣。

接著球員就在學生的導覽之下進行校園巡禮，索托看到鋼琴還忍不住小秀一段、甚至被學生餐廳的熱情女員工獻吻；柯朗沃斯則與孩子們玩籃球與足球，然後不斷被要求來一場賽跑。

值得一提的是，隨後球員在「小義大利」的街上遇到一位熱情的球迷，該名球迷看到索托後就熱情停下車，但頭上戴的卻是一頂道奇的球帽，索托見狀馬上把球迷的帽子拿起來丟掉，並送她一頂教士隊球帽，逗得現場笑聲不斷。

除了上述這組人馬，馬查多（Manny Machado）則與牛棚投手蘇亞雷斯（Robert Suarez）、馬丁尼茲（Nick Martinez）一起上街，經過自己的壁畫時還停下來拿筆在上頭簽名留念。

上季遭禁賽的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與日籍強投達比修有同組，所到之處受到熱烈歡迎，兩人除造訪醫院，也在達比修的壁畫前留下合影。

小塔提斯（左）與達比修有在壁畫前合影。（取自教士隊官網）

Instafan. If you are going to greet Padres Juan Soto on the street, best not wear a Dodgers hat. He might just toss it aside and give you the Padres hat off his head. #PadresCommunityTour pic.twitter.com/KNp1EMGxuz — K.C. Alfred （@KCAlfredPhoto） February 4, 2023

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