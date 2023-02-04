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中職》日媒讚顏值身材異次元 林襄下週可望赴日球迷暴動

2023/02/04 16:04

林襄。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕樂天女孩下週要跟樂天桃猿遠征石垣島，當初公布的女孩名單也包括超人氣的林襄，今天就有日本媒體關注他，直言他的童顏和身材是「異次元等級」，日本球迷也超級期待見到她。

日本媒體「full-count」報導林襄是超人氣樂天女孩，IG有超過145萬人追蹤，在日本發行寫真集後也擄獲不少日本球迷，更有不少都是女球迷，認為她今年拜訪日本機會很大。

這則新聞在日本雅虎一度登上前幾名，不少球迷紛紛留言，「希望能在WBC看到他」、「世界的寶」、「我心中只有峮峮」。

樂天桃猿在2/10~2/13跟羅德進行亞洲門戶交流賽，樂天女孩也公布出征名單，有林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵及熊霓，將會引起日本球迷關注。

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