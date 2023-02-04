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NBA》巴克利直言布魯克斯「打蛋」是暗算 「你不能到處打人！」

2023/02/04 17:32

騎士米契爾（右）昨天和灰熊布魯克斯（左）發生嚴重肢體衝突。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）昨天在比賽中被灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）「攻擊下體」，導致雙方爆發激烈肢體衝突。名人堂球星、現擔任《TNT》知名球評巴克利（Charles Barkley）認為，布魯克斯的行為根本就是暗算。

布魯克斯昨天在上籃被對手賞火鍋後倒地，米契爾撿到球後想傳給隊友，這時布魯克斯「翻滾」到米契爾的身邊，並順勢用左手攻擊米契爾的下體，米契爾立即把球砸向布魯克斯，接著雙方爆發肢體衝突。布魯克斯遭判二級惡意犯規，他和米契爾都被趕出場。

NBA官方今天做出懲處，布魯克斯禁賽1場，而米契爾則領到2萬美元的罰款。

巴克利昨在TNT節目「Inside the NBA」中表示，「你不能在這種無球狀態下去犯規，那是骯髒的PLAY。我喜歡孩子的強勁，但你不能到處打人，那是一種暗算。」

《ESPN》知名球評史密斯（Stephen A. Smith）也批評布魯克斯，認為他的表現會影響灰熊奪冠的機會，「與其用肢體對抗和打架，不如提高你的比賽水準。兄弟，開始用我們知道你有能力做到的方式打球。因為莫蘭特（Ja Morant）值得更好的，（主帥）詹金斯（Taylor Jenkins）、這群隊友也值得更好的。他們都在做自己的工作，你需要做你的事情。」

騎士米契爾（右）昨天和灰熊布魯克斯（左）發生嚴重肢體衝突。（資料照，法新社）

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