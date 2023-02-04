NBA》厄文又高喊「賣我」震撼聯盟 球評直言：這人不值得信任

籃網球星厄文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星厄文（Kyrie Irving）今天拋出「賣我」震撼彈，可能要與杜蘭特（Kevin Durant）拆夥。《ESPN》知名球評史密斯（Stephen A. Smith）就批評，厄文是蠢蛋，而且不可被信任，「他只是提醒籃球界這一點。」

本季是厄文和籃網隊4年合約的最後一年，根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，厄文想要一份4年1.985億美的大約，但籃網不願給長約，厄文因此要求籃網把他交易。外傳湖人、獨行俠、太陽等隊有興趣網羅厄文，但

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改當球評的前NBA球員柏金斯（Kendrick Perkins）在《ESPN》節目中說，「這就是厄文，一名你不能信任的人。厄文不是才剛說杜蘭特是他最好的朋友嗎？對吧？忠誠在哪裡？如果那是你最好的朋友，我不想要。一個簡單的事實是，當你看到杜蘭特從厄文來到布魯克林以來，一直都在為厄文加油...不管他的信仰是什麼、不管他在做什麼，都和他一起戰勝哈登（James Harden）。」

厄文曾捲入不少風波，包含拒打疫苗、無故缺賽、以及去年11月深陷反猶太風波遭禁賽，讓他在過去4個賽季缺席超過百場比賽。

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