晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》厄文又高喊「賣我」震撼聯盟 球評直言：這人不值得信任

2023/02/04 19:16

籃網球星厄文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星厄文（Kyrie Irving）今天拋出「賣我」震撼彈，可能要與杜蘭特（Kevin Durant）拆夥。《ESPN》知名球評史密斯（Stephen A. Smith）就批評，厄文是蠢蛋，而且不可被信任，「他只是提醒籃球界這一點。」

本季是厄文和籃網隊4年合約的最後一年，根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，厄文想要一份4年1.985億美的大約，但籃網不願給長約，厄文因此要求籃網把他交易。外傳湖人、獨行俠、太陽等隊有興趣網羅厄文，但

改當球評的前NBA球員柏金斯（Kendrick Perkins）在《ESPN》節目中說，「這就是厄文，一名你不能信任的人。厄文不是才剛說杜蘭特是他最好的朋友嗎？對吧？忠誠在哪裡？如果那是你最好的朋友，我不想要。一個簡單的事實是，當你看到杜蘭特從厄文來到布魯克林以來，一直都在為厄文加油...不管他的信仰是什麼、不管他在做什麼，都和他一起戰勝哈登（James Harden）。」

厄文曾捲入不少風波，包含拒打疫苗、無故缺賽、以及去年11月深陷反猶太風波遭禁賽，讓他在過去4個賽季缺席超過百場比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。