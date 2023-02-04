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泰國賽》「左手重砲」林俊易扳倒中國石宇奇 生涯二闖超級賽冠軍戰

2023/02/04 16:06

林俊易。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天在超級300系列泰國羽球大師賽，以21：15、21：19扳倒中國名將石宇奇，生涯第二次闖入超級賽男單決賽，展現接班氣勢。

世界排名35的林俊易首輪以15：21、21：18、21：19逆轉世界排名27的中國好手翁泓陽，在16強以21：17、21：13擊敗21歲印尼選手阿迪納塔（Christian Adinata），以及昨天更以21：12、21：11轟垮日本好手西本拳太，繼2019年美國公開賽、2022年台北公開賽，生涯第三次挺進超級賽4強。

教練李松遠指出，林俊易過往遇到問題，要花較長時間才能解決，現在變得一點就通，正因臨場反應快，能利用更多戰術變化去限制對手。

石宇奇目前世界排名19，過去最高排名更高居第2，林俊易想戰勝強敵就必須發揮殺球威力強大的特長，而小林首局不僅能跟對手進行抗衡，且大多取得領先，後段還一鼓作氣連下4分，從強敵手中先搶下一局。

挾著先馳得點的氣勢，林俊易在第二局還是有辦法跟石宇奇搏鬥，尤其他那犀利的殺球，多次讓石宇奇難以招架，且還一鼓作氣連下4分，帶著11：7進入技術暫停，但石宇奇不斷展開反擊，更追成19：19平手，只是小林沒有慌亂，下一球直接起跳殺球讓對手反應不及，以及靠著幸運翻網球，直接將第一個賽末點兌現，他也興奮跪倒在地，收下暌違3年多的首張決賽門票。

曾在2019年美國公開賽奪首座超級300賽冠軍的林俊易，經過多年強化，如今在泰國連過4關，生涯第二度躋身超級賽冠軍戰，明天爭冠的對手將是香港名將伍家朗、中國選手李詩灃之間的贏家。

中國名將石宇奇。（資料照，美聯社）

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