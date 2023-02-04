MLB》體重問題遭受批評 藍鳥王牌怒斥對方「我的工作不是取悅你」

馬諾亞=。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕MLB官方分析師瑞克（Anthony Recker）近期在節目上批評藍鳥王牌馬諾亞（Alek Manoah）的身材，馬諾亞在聽聞此事後，也在推特上大力回擊對方。

馬諾亞身高198公分、體重高達111公斤，而瑞克在知名節目《The Tonight Show》時，就對此大作文章，暗示他希望馬諾亞在下個賽季之前能減肥瘦身。他表示，「我愛你，馬諾亞。只要你告訴我，你願意在健身房多花一點時間，而且你會一直待在那裏，我依然愛你。」

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Alek Manoah also just getting called fat out of nowhere on live television https://t.co/zmUaCzet7w pic.twitter.com/TTcQ3xPTDp — Addison （@YankeeWRLD） February 2, 2023

馬諾亞隨後也在推特上不甘示弱地回應，「嘿，瑞克，我的工作不是取悅你。你就是個局外人，你不知道我的工作態度。我在健身房所做的事情顯然很有效，檢查一下數字吧，你真的爛透了，你根本沒辦法對你自己這樣說。」

事實上，如洋基退役名投沙巴西亞 （CC Sabathia）與前大都會塞揚柯隆（Bartolo Colon）過去球員時期都因臃腫的身材飽受外界非議，不過他們後來靠著投球成績證明，體重根本不是問題。

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