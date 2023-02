MLB》體重問題遭受批評 藍鳥王牌怒斥對方「我的工作不是取悅你」

馬諾亞=。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕MLB官方分析師瑞克(Anthony Recker)近期在節目上批評藍鳥王牌馬諾亞(Alek Manoah)的身材,馬諾亞在聽聞此事後,也在推特上大力回擊對方。

馬諾亞身高198公分、體重高達111公斤,而瑞克在知名節目《The Tonight Show》時,就對此大作文章,暗示他希望馬諾亞在下個賽季之前能減肥瘦身。他表示,「我愛你,馬諾亞。只要你告訴我,你願意在健身房多花一點時間,而且你會一直待在那裏,我依然愛你。」

請繼續往下閱讀...

Alek Manoah also just getting called fat out of nowhere on live television https://t.co/zmUaCzet7w pic.twitter.com/TTcQ3xPTDp