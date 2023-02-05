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「左手重砲」林俊易對決伍家朗拚冠 今日賽事預告與轉播

2023/02/05 06:54

林俊易。（資料照，記者方賓照攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場是湖人對決鵜鶘，目前鵜鶘已經苦吞10連敗，對上擁有雙星詹姆斯（LeBron James）及A.戴維斯（Anthony Davis）的湖人隊，鵜鶘能否中止連敗呢？第二場則是獨行俠對上勇士，東契奇（Luka Doncic）對上柯瑞（Stephen Curry），兩大後場對決，誰能拿下勝利呢？

此外本次泰國大師賽也有兩組台灣好手打進決賽，分別是男單的林俊易將對決香港名將伍家朗，另一組則是男雙蘇敬恒／葉宏蔚，他們將對決印尼的卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin），喜愛羽球的球迷朋友別錯過囉！

NBA

07:00 湖人＠鵜鶘 緯來體育

09:30 獨行俠＠勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

PLG

14:30 鋼鐵人vs.攻城獅

17:00 夢想家vs.勇士

轉播：MOMOTV

T1

16:30 桃園雲豹vs.台中太陽

19:00 台南獵鷹vs.高雄海神

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

羽球

13:00 泰國大師賽 決賽

轉播:愛爾達體育3台

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