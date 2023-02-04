泰國賽》蘇敬恒／葉宏蔚扳倒全英冠軍 首闖超級賽決賽

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙組合蘇敬恒／葉宏蔚，今天在超級300系列泰國羽球大師賽，以21：17、13：21、21：19扳倒世界排名11的菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）／馬拉納（Bagas Maulana），勇闖男雙決賽，締造合拍最佳成績。

蘇敬恒／葉宏蔚昨以21：17、19：21、21：19力退去年亞錦賽金牌、第6種子的印尼組合藍畢恩（Yeremia Rambitan）／庫蘇馬瓦達納（Pramudya Kusumawardana），繼去年台北公開賽後再度闖入4強。

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蘇敬恒／葉宏蔚今日對上全英冠軍，克服首局的3分落後成功翻轉戰局，即使又被對手超前落後1分，但兩人回敬一波5：0成功先馳得點，不過菲克里／馬拉納，第二局一路領先，快意將戰線延長。

蘇敬恒／葉宏蔚在決勝局最多握有5分領先，只是對手在換邊後開始追分，並一度追到14：14平手，不過蘇葉配穩住陣腳連下3分，且後來更驚險收下勝利，明天決賽對手將是印尼的卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin）、泰國蘇博（Supak Jomkoh）／吉丁努彭（Kittinupong Kedren）之間的勝方。

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