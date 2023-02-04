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MLB》黃暐傑獲邀大聯盟春訓 本季台灣旅美好手唯一一人

2023/02/04 20:42

旅美好手黃暐傑。 （資料照，記者林宥辰攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣旅美好手黃暐傑新賽季轉戰海盜隊，大聯盟官網記者Justice delos Santos日前在社群媒體推特上PO出海盜隊今年的大聯盟春訓名單，共有65人，黃暐傑是其中一人，他成為今年至今唯一獲邀參加大聯盟春訓的台灣好手。

根據美國媒體《論壇報》指出，海盜隊除了40人名單外，還找來非名單受邀球員一同參大聯盟春訓，包含自家農場前30名中的9位潛力好手。非名單受邀球員中，也包含黃暐傑；海盜隊投手和捕手的首次春訓時間，將在美國時間2月15日登場。

黃暐傑在去年11月和舊金山巨人續簽小聯盟約，並獲邀參加大聯盟春訓，因此婉拒參加經典賽台灣代表隊，但他在去年12月的小聯盟規則五選秀中被海盜挑走。

黃暐傑曾在2019年效力遊騎兵時期，短暫上到大聯盟，留下出賽4場、防禦率3.18的成績。黃暐傑上季待在巨人，曾在新人聯盟、3A出賽，合計出賽27場有16場先發，戰績3勝2敗防禦率3.99。其中，黃暐傑在3A出賽23場就有13場是先發，其防禦率為4.40。

此外，海盜隊的40人名單中，包含有南韓一壘手崔志萬、二壘手裴智煥。

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