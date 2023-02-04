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NBA》要拿誰來換厄文？ 美媒曝湖人有2人不給換

2023/02/04 21:04

厄文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著籃網後衛厄文（Kyrie Irving）再次喊出賣我，先前有意得到他的湖人又開始蠢蠢欲動，不過稍早美媒報導指出，雖然湖人有意換來厄文，但卻有兩位不願意送走的球員。

據《The Athletic》記者Jovan Buha報導指出，以現況來看，湖人與籃網之間可進行的任何交易都必須包含魏斯布魯克（Russell Westbrook），但湖人除了他及2027、2029的兩張首輪簽外，不確定湖人還有什麼其他籌碼能讓籃網點頭。

但即便在這樣的狀況下，湖人高層仍對於將里維斯（Austin Reaves）和克里斯蒂（Max Christie）兩位年輕球員送至籃網並不感興趣。據Buha的報導，若湖人願意送走里維斯或克里斯蒂的話，會讓他們在談判上更有機會少放棄一些選秀權。但或許是隨著詹姆斯（LeBron James）進入職業晚年，所以高層希望留下一些年輕堪用的球員為湖人多買一道保障。

但從奪冠的角度來看，儘管里維斯和克里斯蒂都已經證明了自己有能力在詹姆斯（LeBron James）身邊成為一個出色的角色球員，但假使他們成為湖人無法換回厄文的阻礙，那制服組勢必得重新考慮是否要送走這兩位球員，以免球隊錯過了在詹姆斯職業尾聲再次奪冠的大好機會。

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