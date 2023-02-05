羽球》不能只有找教練！李梓嘉開季陷低迷 大馬傳奇給建言

李梓嘉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞一哥李梓嘉今年開季狀況欠佳，新賽季前3站最佳只打到次輪，曾在1996年奧運摘得羽球男單銅牌的馬來西亞傳奇球星錫德克（Rashid Sidek）認為，李梓嘉現在不只是需要教練，還要一支幫助他的團隊。

李梓嘉去年1月決定退出國家隊，11月又和印尼籍教練陳甲寅分道揚鑣。目前世界男單排名第四的李梓嘉，新賽季首站的馬來西亞公開賽一輪遊，接著印度公開賽、印尼大師賽都是次輪止步。

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《新海峽時報》報導，錫德克指出，「李梓嘉需要不只是找教練，還要有一個好的團隊，以及一個好的計劃，來發現他的弱點並改進。」錫德克認為，身為一名職業球員，李梓嘉要擁有一支強大且可靠的團隊至關重要，這個團隊必須要由經驗豐富的教練、陪練員和體能教練組成。

「我們不能只看他（李梓嘉）的表現，身為一名獨立參賽的選手，經歷高低起伏是正常的。」錫德克說，「如果是我，我會找一名好教練和一支強大的團隊，幫助我的訓練和心理備戰，這樣我就可以專注在自己的比賽。」

「成為一名頂尖選手並不容易，這需要大量的努力、奉獻、以及適當的比賽計畫。」錫德克說，「你不能只是參加任何比賽，需要有戰略規劃。」

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