晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》不能只有找教練！李梓嘉開季陷低迷 大馬傳奇給建言

2023/02/05 06:57

李梓嘉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞一哥李梓嘉今年開季狀況欠佳，新賽季前3站最佳只打到次輪，曾在1996年奧運摘得羽球男單銅牌的馬來西亞傳奇球星錫德克（Rashid Sidek）認為，李梓嘉現在不只是需要教練，還要一支幫助他的團隊。

李梓嘉去年1月決定退出國家隊，11月又和印尼籍教練陳甲寅分道揚鑣。目前世界男單排名第四的李梓嘉，新賽季首站的馬來西亞公開賽一輪遊，接著印度公開賽、印尼大師賽都是次輪止步。

《新海峽時報》報導，錫德克指出，「李梓嘉需要不只是找教練，還要有一個好的團隊，以及一個好的計劃，來發現他的弱點並改進。」錫德克認為，身為一名職業球員，李梓嘉要擁有一支強大且可靠的團隊至關重要，這個團隊必須要由經驗豐富的教練、陪練員和體能教練組成。

「我們不能只看他（李梓嘉）的表現，身為一名獨立參賽的選手，經歷高低起伏是正常的。」錫德克說，「如果是我，我會找一名好教練和一支強大的團隊，幫助我的訓練和心理備戰，這樣我就可以專注在自己的比賽。」

「成為一名頂尖選手並不容易，這需要大量的努力、奉獻、以及適當的比賽計畫。」錫德克說，「你不能只是參加任何比賽，需要有戰略規劃。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。