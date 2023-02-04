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PLG》終於贏國王！富邦勇士蔡文誠致勝跳投率隊拉出3連勝

2023/02/04 21:28

台北富邦勇士蔡文誠終場前投進超前分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕衛冕軍富邦勇士延續兔年的好狀況，今日在主場台北和平籃球館共有7人得分雙位數，以及「本土洋將」蔡文誠6.16秒中距離跳投，最終以111：109氣走新北國王，在兔年拉出3連勝，也是本季首次戰勝國王。

勇士開賽氣勢不俗，不僅拉出18：4，更一度坐擁21分領先，且單節13次助攻更是追平聯盟紀錄，但龍頭國王從第一節後段就開始追近，以及第二節持續追分，甚至一度取得1分超前，雙方半場打完勇士只以58：54領先。至於半場表現最搶眼的是勇士後衛張耕淯單節11分也平個人紀錄，而國王是洋將牧倫斯13分最高。

易籃後，國王、勇士持續拉鋸，但地主勇士在末節又領先10分，只是國王也有追近，且張宗憲31.37秒又出現違反運動道德犯規，讓國王出線一線生機，楊敬敏先2罰1中，以及19.58秒妙傳給Q.戴維斯禁區擺進2分，雙方戰成109：109，但勇士老將蔡文誠6.16秒中距離跳投得手，並擋下國王最後一擊，驚險守住勝利。

勇士此役平均發揮，辛特力21分、塞瑟夫20分、張耕淯13分、張宗憲11分、賴廷恩11分、曾祥鈞11分、林志傑11分，至於致勝功臣蔡文誠雖然全場只有4分進帳，但最後2分價值連城。

國王方面，牧倫斯20分、曼尼高23分、林書緯18分、楊敬敏14分，可惜曼尼高最後一擊被曾祥鈞擋下，黯然吞下本季對戰首敗。

台北富邦勇士蔡文誠終場前投進超前分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士辛特力（中）三分出手。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士塞瑟夫（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士林志傑（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

新北國王牧倫斯（左）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

新北國王林書緯。（記者陳志曲攝）

新北國王曼尼高（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士蔡文誠終場前投進超前分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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