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足球》梅西、C羅誰才是GOAT？ 老經驗後衛拉莫斯這麼說

2023/02/04 22:41

梅西（左）、C.羅納度（右）。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙明星後衛拉莫斯（Sergio Ramos）對於誰是足壇「史上最佳球員（GOAT）」的爭論，提出了過來人看法，這位36歲老將在場上與一時瑜亮的C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、梅西（Lionel Messi）都曾搭檔並且對戰過，近來受訪時有感而發：「很高興我過去防守梅西的苦難日子終於獲得解脫。」

拉莫斯與葡萄牙人氣名將C羅，曾是西甲豪門皇家馬德里的老戰友，並肩作戰多年的當代雙雄，都曾飽受梅西領軍的宿敵巴塞隆納「折磨」，直到拉莫斯2021年7月轉戰法甲巴黎聖日耳曼（PSG），巧的是，不久後梅西也跟著加盟，讓兩人又化敵為友。實際體驗與現代足球兩大傳奇球星「相愛相殺」，臨場經驗值過人的拉莫斯接受自家球團頻道《PSG TV》採訪時直言，心目中的GOAT已有答案，「這麼多年來與梅西的對戰，讓我非常痛苦。但我現在很喜歡他，他是足球史上最好的球員。」

拉莫斯如此力捧巴黎聖日耳曼隊友，獲得許多球迷支持，尤其35歲的梅西已贏得7次金球獎，並在去年12月率領阿根廷隊在卡達世界盃擊敗衛冕軍法國，笑捧生涯首座大力神盃；反觀2月5日滿38歲的C羅，則在爭議聲中離開歐洲頂級聯賽，正從沙烏地阿拉伯展開生涯第二春。

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