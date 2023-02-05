泰國賽》決賽碰上台灣「左手重砲」林俊易 伍家朗教練不敢大意

林俊易。（資料照，記者方賓照攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手「左手重砲」林俊易昨天在超級300系列泰國羽球大師賽男單4強戰，以21比15、21比19，直落二擊敗中國名將石宇奇，生涯第二度闖進超級賽男單冠軍戰，今天將對決香港好手伍家朗。目前世界男單排名第18的伍家朗，他的馬來西亞籍教練黃達明說，這場決賽將是艱難的比賽。

現年28歲的伍家朗昨以19比21、21比8、21比19，逆轉擊敗中國好手李詩灃，今年首度打進決賽。《南華早報》報導，黃達明認為，伍家朗在上週的表現提升自己的信心，「我認為他獲得信心，並從中學到很多東西，這讓他本週表現更加穩定。」

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香港好手伍家朗。（資料照，歐新社）

曾在2020年泰國大師賽摘冠的伍家朗，對他來說曼谷是福地，自從2019年以來，他在曼谷的比賽有4次打進決賽，包含兩次泰國公開賽、以及兩次泰國大師賽。

伍家朗今天將碰上世界男單第35名、來自台灣23歲的林俊易，雖然兩人的世界男單排名有落差，但黃達明認為，「我們預計是一場困難的任務。林俊易比他小5歲，戰勝石宇奇讓他精神振奮，但伍家朗的奮戰精神和良好的狀態，只要他在場上全力以赴，一切都有可能。」

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