經典賽》罕見！釀酒人重砲能披3國戰袍 官網披露抉擇過程

釀酒人重砲將代表墨西哥參賽。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽由於參賽資格較為寬鬆，不少大聯盟球員能夠代表父母親的祖國參賽，不過像釀酒人強打泰倫茲（Rowdy Tellez）這樣能代表三個國家參賽的例子還是相當罕見。

27歲的一壘手泰倫茲去年打擊率雖僅0.219，但扛出生涯新高的35轟，本季仍是釀酒人重要的火力來源，不過開季前他將先披上墨西哥隊的戰袍出征經典賽。

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出生在加州的泰倫茲，母親是猶太人，父親有墨西哥血統，因此能代表美國、以色列、墨西哥三國參賽，官網昨披露他做決定的過程。

報導提到，泰倫茲其實上屆、2017年就曾獲得墨西哥邀請，當時21歲的他在藍鳥2A繳出攻擊指數0.917的成績，他雖想參賽，但藍鳥隊的態度是「你可以去，但我們想讓你知道你今年有機會競爭大聯盟陣容。」

當時的泰倫茲聽到這樣的說法當然是以大聯盟春訓為主，最後他在2018年登上大聯盟。時隔多年，他現在已經無須擔心自己是否在名單內，就只剩在墨西哥與以色列之間的抉擇。

事實上，泰倫茲與兩邊都有相當深的情感連結，他與在2018年、也是他登上大聯盟兩個禮拜前因癌症過世的母親感情深厚，但另一方面，他來自墨西哥的祖父不僅當年在故鄉就打棒球，後來到美國後，也加入了一支以移民為主的棒球隊。

除了情感上的考量，泰倫茲最後決定代表墨西哥也考慮實際面的問題，包括文件都已備妥外，墨西哥此次與美國同為C組，預賽在亞利桑那舉行，與釀酒人的春訓地點相同，而以色列所在的D組則在佛羅里達進行。

墨西哥隊總管羅培茲（Rodrigo López）對於泰倫茲能夠參賽表示，「我們正需要這樣的砲管，他總在關鍵時刻發揮、而且守備其實也很出色，絕對是陣容很重要的成員。」

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