MLB》最愛的球員？道奇球星6歲愛兒的答案讓全場尷尬了（影音）

佛里曼長子查理(右)與克蕭兒子。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇明星一壘手佛里曼(Freddie Freeman)6歲長子查理(Charlie Freeman)在耳濡目染之下小小年紀就接觸棒球,與老爸的互動常常成為焦點,今天道奇舉辦球星見面會,他也沒有缺席。

佛里曼今在見面會透露,本季的出場歌曲將是波多黎各饒舌歌手「壞痞兔(Bad Bunny)」的夯曲《Tití Me Preguntó》,選這首歌的人不是別人,就是查理。

由於歌詞主要描述一名花花公子的風花雪月,也讓佛里曼笑稱,自己看了英文版歌詞後,開始思考選這首歌不知道是否合適,「查理其實不知道這首歌在講什麼,只是喜歡跟著跳舞。」

查理後來也跟著佛里曼登上轉播台,面對主持人提問「除了爸爸最喜歡的球員」時,回答已經轉隊的明星游擊手T.透納(Trea Turner),主持人只好再問:「那最喜歡的道奇球員呢?」讓所有人笑翻,這時查理才回答:「Mookie(貝茲)」。

有趣的是,6歲的查理偶像更換得似乎相當頻繁,他曾崇拜教士新星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.),還在明星賽現場要到合照、也曾在季後賽時幫老爸前隊友阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)加油,現在又稱最愛T.透納,童言童語下是血液裡對於棒球的熱愛。

Charlie Freeman lets us know who his favorite Dodger is. pic.twitter.com/LMZRDCjFA3