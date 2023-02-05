MLB》最愛的球員？道奇球星6歲愛兒的答案讓全場尷尬了（影音）

佛里曼長子查理（右）與克蕭兒子。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）6歲長子查理（Charlie Freeman）在耳濡目染之下小小年紀就接觸棒球，與老爸的互動常常成為焦點，今天道奇舉辦球星見面會，他也沒有缺席。

佛里曼今在見面會透露，本季的出場歌曲將是波多黎各饒舌歌手「壞痞兔（Bad Bunny）」的夯曲《Tití Me Preguntó》，選這首歌的人不是別人，就是查理。

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由於歌詞主要描述一名花花公子的風花雪月，也讓佛里曼笑稱，自己看了英文版歌詞後，開始思考選這首歌不知道是否合適，「查理其實不知道這首歌在講什麼，只是喜歡跟著跳舞。」

查理後來也跟著佛里曼登上轉播台，面對主持人提問「除了爸爸最喜歡的球員」時，回答已經轉隊的明星游擊手T.透納（Trea Turner），主持人只好再問：「那最喜歡的道奇球員呢？」讓所有人笑翻，這時查理才回答：「Mookie（貝茲）」。

有趣的是，6歲的查理偶像更換得似乎相當頻繁，他曾崇拜教士新星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），還在明星賽現場要到合照、也曾在季後賽時幫老爸前隊友阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）加油，現在又稱最愛T.透納，童言童語下是血液裡對於棒球的熱愛。

Charlie Freeman lets us know who his favorite Dodger is. pic.twitter.com/LMZRDCjFA3 — SportsNet LA （@SportsNetLA） February 4, 2023

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