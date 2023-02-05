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NBA》詹皇差36分登基史上得分王！ 湖人決勝節崩盤吞悲痛一敗

2023/02/05 10:39

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天浪費雙位數領先優勢，被鵜鶘在下半場大反攻逆轉戰局，終場湖人以126：131落敗，中斷2連勝，鵜鶘則終結10連敗。

湖人上半場手感火燙，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）在次節各拿9分，率隊打出40：31的攻勢，半場打完，紫金大軍以72：61領先。

未料易籃後風雲變色，鵜鶘在英葛蘭（Brandon Ingram）、阿瓦拉多（Jose Alvarado）的飆分下開始急起直追，逐漸收復失土，三節打完，湖人的領先優勢只剩3分。

鵜鶘逆轉湖人。（美聯社）

反觀湖人陷入低迷，決勝節表現更是荒腔走板，團隊單節21投7中、命中率33.3%，僅剩詹姆斯獨撐大局，最終從贏打到輸，以5分差敗給鵜鶘。

湖人5人得分上雙，詹姆斯攻下27分、9籃板、6助攻，生涯總得分來到38352分，還差36分就能超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登基史上得分王，A.戴維斯34分、14籃板，魏斯布魯克（Russell Westbrook）挹注15分。

鵜鶘方面，英葛蘭35分、5籃板，麥卡倫（CJ McCollum）23分、7助攻，墨菲（Trey Murphy III）21分、5籃板，阿瓦拉多貢獻18分。

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