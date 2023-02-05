NBA》厄文喊「賣我」缺陣！湯瑪斯44分大爆發率隊賞巫師難堪紀錄

湯瑪斯一夫當關。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星厄文（Kyrie Irving）昨拋出「賣我」震撼彈，今天面對巫師的比賽沒有上場，不過湯瑪斯（Cam Thomas）從板凳殺出，轟出生涯新高44分，率隊演出125：123的逆轉勝。

厄文昨表態希望球隊在大限前將自己交易出去，今球團宣布他因「右小腿痠痛」無法出賽，加上杜蘭特（Kevin Durant）持續因膝蓋傷勢缺陣，籃網今在群龍無首情況下首節就被打出44：25的攻勢，大半場都處於追分狀態，一度落後達23分。

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前兩節攻下14分的湯瑪斯在易籃後手感持續加溫，第三節聯手薩姆納（Edmond Sumner）幫助籃網追分，帶著個位數落後進到決勝節，隨後兩隊持續拉鋸，湯瑪斯在倒數1分鐘球隊還剩1分差情況下自己包辦5分，也幫助籃網演出逆轉勝。

末節狂拿19分的湯瑪斯最後以生涯新高的44分作收，另有6籃板5助攻，薩姆納繳出先發群最高的29分，克雷斯頓（Nic Claxton）貢獻15分13籃板。

巫師昨花光20分領先被拓荒者逆轉，今面對籃網又浪費23分領先，根據《ESPN Stats & Info》指出，他們是過去25個球季以來第一支連兩天被上演20分以上大逆轉的球隊，也讓繳出全隊最高38分的波辛傑斯（Kristaps Porzingis）做白工。

湯瑪斯一夫當關。（今日美國）

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