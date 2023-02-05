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NBA》快艇延長賽力退尼克 美媒爆有意與同城湖人爭奪厄文

2023/02/05 12:03

快艇延長賽擊敗尼克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇今踢館麥迪遜廣場花園，靠雙星雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）合拿65分，在延長賽以134：128擊敗尼克，同時他們也傳出將加入籃網球星厄文（Kyrie Irving）的爭奪戰。

快艇今在第四節一度握有17分領先，沒想到卻沒能守住疆土，上役因病缺陣的布朗森（Jalen Brunson）在第四節獨拿9分，幫助尼克拉出一波21：6的攻勢逆轉超前，P.喬治在倒數8秒外線出手未果，不過祖巴克（Ivica Zubac）搶下進攻籃板、接著巴頓（Nicolas Batum）展現強心臟、響哨前投進追平三分彈，成功幫助快艇續命。

快艇在延長賽一開始靠小莫里斯（Marcus Morris Sr.）跳投以及N.鮑威爾（Norman Powell）罰球連拿4分，此後就一去不回頭、未再處於落後，雷納德此節6罰俱進，快艇加班後獲得勝利。

洛城大軍今拿下近9場的第7場勝利，目前在西部暫居第4，交易大限前也預料將有一番作為，《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，快艇將加入厄文爭奪戰，目前傳出有意競逐的球隊還有湖人、獨行俠與太陽。

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