撞球》大勝越南第一高手 「港都魔獸」吳坤霖挺進9號球世錦賽四強

吳坤霖孤軍挺進世界9號球錦標賽4強。（取自大會官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「港都魔獸」吳坤霖今天凌晨在波蘭凱爾采舉行的2023年世界9號球錦標賽8強戰，以11:4輕取越南第一高手楊國皇，繼2017年之後第二度闖進4強，今晚7點將和敘利亞黑馬索非爭奪決賽門票。

27歲的吳坤霖是2017年世錦賽銅牌得主，去年世錦賽在英國舉行，吳坤霖不但在64強落馬，還在比賽結束後確診武漢肺炎，獨自留在英國隔離，運氣背到極點。

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今年世錦賽移師波蘭，吳坤霖狀況極佳，他在進入64強淘汰賽後，先以11:2重創希臘好手卡薩奇斯，32強戰再以11:4解決日本名將大井直幸。

16戰，吳坤霖遭遇世界排名第9的奧地利名將萊希納的強力挑戰，費了一番手腳才以11:9險勝。8強戰對決前一場爆冷擊退美國高手凡伯寧的楊國皇，吳坤霖一開賽就連下5局，展現絕佳的續盤能力，直到第6局2號球進攻失誤才能對手有上場機會。

吳坤霖雖然一度被追到7:4，但關鍵的第12局，楊國皇衝球沒球進，吳坤霖接手後連拿4局，包括3次一桿清檯，也讓對手提前投降。

2019年世錦賽摘下銀牌的「火雲邪神」張榮麟，在8強戰先盛後衰，以4:11不敵世界排名第一的西班牙好手路易茲，連續兩年在8強止步。

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