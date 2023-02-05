晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

撞球》大勝越南第一高手 「港都魔獸」吳坤霖挺進9號球世錦賽四強

2023/02/05 12:13

吳坤霖孤軍挺進世界9號球錦標賽4強。（取自大會官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「港都魔獸」吳坤霖今天凌晨在波蘭凱爾采舉行的2023年世界9號球錦標賽8強戰，以11:4輕取越南第一高手楊國皇，繼2017年之後第二度闖進4強，今晚7點將和敘利亞黑馬索非爭奪決賽門票。

27歲的吳坤霖是2017年世錦賽銅牌得主，去年世錦賽在英國舉行，吳坤霖不但在64強落馬，還在比賽結束後確診武漢肺炎，獨自留在英國隔離，運氣背到極點。

今年世錦賽移師波蘭，吳坤霖狀況極佳，他在進入64強淘汰賽後，先以11:2重創希臘好手卡薩奇斯，32強戰再以11:4解決日本名將大井直幸。

16戰，吳坤霖遭遇世界排名第9的奧地利名將萊希納的強力挑戰，費了一番手腳才以11:9險勝。8強戰對決前一場爆冷擊退美國高手凡伯寧的楊國皇，吳坤霖一開賽就連下5局，展現絕佳的續盤能力，直到第6局2號球進攻失誤才能對手有上場機會。

吳坤霖雖然一度被追到7:4，但關鍵的第12局，楊國皇衝球沒球進，吳坤霖接手後連拿4局，包括3次一桿清檯，也讓對手提前投降。

2019年世錦賽摘下銀牌的「火雲邪神」張榮麟，在8強戰先盛後衰，以4:11不敵世界排名第一的西班牙好手路易茲，連續兩年在8強止步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。