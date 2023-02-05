NBA》大三元像喝水！MVP約基奇無解表現 金塊登全聯盟龍頭（影音）

Third-straight triple-double



Nikola Jokic is up to 14 PTS, 18 REB and 10 AST on the night!

Watch Q4: https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/fRepTVnGde — NBA （@NBA） February 5, 2023

〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭金塊今日點點開花，全隊5人得分上雙，終場以128：108痛宰老鷹，拉出3連勝，賽後戰績來到37勝16敗，與塞爾提克並列全聯盟龍頭。

金塊上半場打完取得18分領先優勢，儘管老鷹易籃後急起直追，第三節打出34：27的攻勢縮小分差，但金塊決勝節再度點燃進攻火力，穆雷（Jamal Murray）單節獨拿11分，率隊一口氣拉開差距，最終穩穩收勝。

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約基奇（右）。（美聯社）

穆雷今日大殺四方，飆進7顆三分彈，猛轟41分、7助攻，MVP約基奇（Nikola Jokic）貢獻14分、18籃板、10助攻，連3戰繳出大三元，波特（Michael Porter Jr.）挹注23分。

老鷹方面，D.穆雷（Dejounte Murray）28分、10助攻，D.杭特（De'Andre Hunter）20分、3籃板，卡培拉（Clint Capela）12分、11籃板。

穆雷。（USA TODAY Sports）

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