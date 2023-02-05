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NBA》里拉德飆40分無用 拓荒者崩盤慘遭公牛逆轉

2023/02/05 13:54

拓荒者一哥里拉德（右）此役雖攻進40分，但球隊以121：129不敵公牛。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕賽前6戰5勝的拓荒者，今日「背靠背」踢館公牛的比賽，即使當家一哥里拉德（Damian Lillard）獨拿40分。但全隊錯失全場最高17分的領先優勢，最終以121：129遭到逆轉，勝率再度跌破五成。

拓荒者前役作客巫師的比賽，才演出隊史近9年來半場最大逆轉勝。今日面對另一東部球隊公牛，拓荒者次節豪取43分，帶著70：59的優勢進入下半場。

不過地主公牛靠著先發後衛拉文（Zach LaVine）、多桑姆（Ayo Dosunmu）兩人第三節得分上雙，並讓拓荒者單節得分壓制在17分，一舉扭轉戰局。加上主力得分手德羅森（DeMar DeRozan）及伍切維奇（Nikola Vucevic）決勝節合力攻下21分，終場便以8分之差擊敗對手。

里拉德賽後與公牛得分最高的拉文致意。（法新社）

拉文本場貢獻全隊最高的36分，德羅森、伍切維奇各有27
分與23分的演出；至於多桑姆雖僅進帳13分，但其中11分集中在第三節，為球隊致勝功臣之一。

賽後公牛戰績25勝27負，排名維持東部第9；拓荒者則以26勝27負名列西部第11。

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