MLB》教士內野今年會出現「金查多」小塔提斯抱持贖罪心情再出發

教士柏格茲(左起)、馬查多、索托、小塔提斯一字排開星度爆表。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕效力教士隊的南韓內野手金河成本季預計將從游擊移防二壘,小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)禁賽歸隊後則可能改守外野。

金河成上季因小塔提斯因傷及陷入禁藥醜聞而獲得大量出賽機會,150場繳出打擊率2成51、11轟的成績,季末還進入國聯金手套決選名單,不過隨著教士隊在修賽季迎來柏格茲(Xander Bogaerts),他也勢必得移防。

請繼續往下閱讀...

金河成今出席教士球星見面會時表示,已經收到球隊通知新球季大部分時間將守二壘,視狀況支援游擊與三壘,他還搞笑表示,希望守三壘時被稱為「金查多」,再度展現與三壘隊友馬查多(Manny Machado)的交情。

上季缺陣的小塔提斯歸隊後內野已經沒有位置,可能將移防外野,他今受訪時表示,從過去一年的風波學到很多,新球季鎮守哪個位置都會全力以赴,將帶著贖罪的心情重新出發、證明自己。

No surprise, but Ha-Seong Kim says he’s been told to expect to play mostly second base this season. He later added that when he plays third base, he likes to refer to himself as “Kimchado.” pic.twitter.com/vD1m6kSZ0e