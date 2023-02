台維斯盃》薑是老的辣！ 瓦林卡贏得關鍵戰 瑞士逆轉德國

37歲老將瓦林卡(左)贏得台維斯盃決勝點,助瑞士以總點數3:2擊敗德國。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕2023年台維斯盃世界組資格賽,12個取得種子的國家,唯獨第4種子德國爆出冷門。由茲維列夫(Alexander Zverev)領軍的德國,面對37歲老將瓦林卡(Stan Wawrinka)坐鎮的瑞士,連輸最後兩點單打,最終以總點數2:3慘遭逆轉,且必須落入世界組升降賽。

德國身為這場「德瑞之戰」東道主,前三點靠著茲維列夫第2點直落二擊敗瓦林卡,並讓瓦林卡於第3點雙打再吞一敗,而取得點數2:1的聽牌優勢。

請繼續往下閱讀...

擔綱第4點單打的茲維列夫,面對排名相差近40名的胡斯勒(Marc-Andrea Huesler),反而一盤未得遭到橫掃,也使戰線延長到關鍵第五點。

決勝最後一點單打,德國派出世界排名第91的艾塔邁爾(Daniel Altmaier),瑞士則由瓦林卡應戰。瓦林卡一掃前兩點落敗的陰霾,率先以6:3搶下首盤。雖然第二盤德國小將以7:5扳回一城,但瓦林卡在決勝盤頂住壓力,最終以6:4為瑞士鎖定勝局。

這位征戰沙場多年的瑞士老將賽後直言,多虧胡斯勒前一點對上茲維列夫表現出色,讓戰局得以延長;同時也很高興自己能贏得關鍵的一勝,助瑞士扳倒強敵。

Stan-ning tennis



Stan Wawrinka wins the tie for Switzerland with a match point drop shot #DavisCup | @stanwawrinka | @swiss_tennis pic.twitter.com/iw8w3Afw6p