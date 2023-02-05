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台維斯盃》薑是老的辣！ 瓦林卡贏得關鍵戰 瑞士逆轉德國

2023/02/05 14:45

37歲老將瓦林卡（左）贏得台維斯盃決勝點，助瑞士以總點數3：2擊敗德國。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2023年台維斯盃世界組資格賽，12個取得種子的國家，唯獨第4種子德國爆出冷門。由茲維列夫（Alexander Zverev）領軍的德國，面對37歲老將瓦林卡（Stan Wawrinka）坐鎮的瑞士，連輸最後兩點單打，最終以總點數2：3慘遭逆轉，且必須落入世界組升降賽。

德國身為這場「德瑞之戰」東道主，前三點靠著茲維列夫第2點直落二擊敗瓦林卡，並讓瓦林卡於第3點雙打再吞一敗，而取得點數2：1的聽牌優勢。

擔綱第4點單打的茲維列夫，面對排名相差近40名的胡斯勒（Marc-Andrea Huesler），反而一盤未得遭到橫掃，也使戰線延長到關鍵第五點。

決勝最後一點單打，德國派出世界排名第91的艾塔邁爾（Daniel Altmaier），瑞士則由瓦林卡應戰。瓦林卡一掃前兩點落敗的陰霾，率先以6：3搶下首盤。雖然第二盤德國小將以7：5扳回一城，但瓦林卡在決勝盤頂住壓力，最終以6：4為瑞士鎖定勝局。

這位征戰沙場多年的瑞士老將賽後直言，多虧胡斯勒前一點對上茲維列夫表現出色，讓戰局得以延長；同時也很高興自己能贏得關鍵的一勝，助瑞士扳倒強敵。

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