澳網》本屆唯一能從喬帥手中拿1盤的選手 對球王傷勢仍持懷疑態度

庫奧科（右）是本屆唯一能從喬帥手中拿一盤的選手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）今年澳網帶傷勇奪第10冠，展現驚人韌性，不過不僅過程中傷勢屢屢受到質疑，就連賽事總監泰利（Craig Tiley）出面背書後，仍有選手持懷疑態度。

喬科維奇在澳網前的阿德萊德站四強出現大腿傷勢，他帶傷持續在墨爾本公園奮戰，前半段的賽事移動能力明顯受到影響，他也稱休息日幾乎都與治療的機器為伍，無法練球。

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喬帥甚至請塞爾維亞的名醫特地飛來為他治療，直到決賽才讓纏了6場的厚重繃帶消失，封王後他的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）才向媒體表示，他在開打前的大腿傷勢，有97%的球員看了檢查報告後會選擇退賽。

賽事總監泰利同時出面表示，他也看過喬科維奇的報告，喬帥的大腿有3公分的撕裂傷，盼能打破外界對於澳網10冠王的傷勢質疑，不過現在仍有選手很難相信喬帥是帶著如此嚴重的傷勢封王。

喬科維奇在此次澳網7戰中僅在第二輪失掉一盤，當時的法國對手庫奧科（Enzo Couacaud），曾在第2盤的搶7大戰中贏球，不過隨後的兩盤以2：6、0：6輸掉。

庫奧科近日接受《Tennis Actu》訪問時表示，自己仍對喬帥傷勢持懷疑態度，「有些事情我無法理解。法國的醫生都告訴我如果受傷就不要伸展，但他一直在伸展，還是塞爾維亞那裡有發現什麼新的治療方法？整件事有點難以令人相信。」

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