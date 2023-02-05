加勒比海大賽》吉爾投3.2局、柏納帝那雙安 庫拉索險勝巴拿馬

前統一先發投手吉爾。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕加勒比海大賽第3天賽程，庫拉索和巴拿馬代表隊之戰，庫拉索隊推出前大聯盟勇士隊、曾效力中職統一獅隊的吉爾（Jair Jurrjens）擔任先發。吉爾先發僅投3.2局、被擊出5安打，但力保不失分，庫拉索群島代表隊1:0險勝巴拿馬隊。

吉爾3.2局任內化解危機，交棒給長中繼勞倫斯（Temesh Lourens）投3.1局無失分，勝投記在勞倫斯身上。庫拉索隊和巴拿馬隊僵持不下，勝負分野在7局，庫拉索隊在滿壘時，打者被對方觸身球，擠回的寶貴1分最終成為致勝分。

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庫拉索隊打線其他亮點，擔任開路先鋒的是前Lamigo桃猿隊洋砲柏納帝那（Roger Bernadina），2019年曾短暫來台效力的他，現年38歲，連同此役的單場雙安，他在賽會當中暫時累積4成17打擊率。

本屆經典賽，荷蘭隊和台灣隊同組，荷蘭隊尚未公布完整國家隊名單，大名單當中的名將史構普（Jonathan Schoop）、普洛法（Jurickson Profar）和西蒙斯（Andrelton Simmons），以及前日職外籍球星巴倫汀（Wladimir Balentien），都有參與加勒比海大賽。

柏納帝那。（資料照，記者陳志曲攝）

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